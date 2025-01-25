AA & Ensonhaber

Kassam Tugayları, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ikinci turu kapsamında serbest bırakılan 4 İsrailli kadın askerin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim edilme sürecine dair görüntüler yayınladı.

Paylaşılan görüntülerde, kadın esirlerin temiz ve bakımlı halleri, sağlıklı görünümleri, gülen yüzleri ve Arapça konuşmaları dikkat çekti. Teslim edilmeden önce araç içinde çekilen videoda, kadın esirler İsrail’in yoğun bombardımanına rağmen hayatta kalmalarını sağlayan Kassam Tugayları’na teşekkür etti.

ARAPÇA KONUŞTULAR

Kayıtta, Tugayların kadın askerlere hediye paketleri, Filistin anahtarlıkları ve serbest bırakılma belgelerini takdim ettiği anlar da yer aldı. Esirlerden biri Arapça selam vererek, “Kassam Tugayları'na iyi muameleleri için teşekkür ederim.” dedi. Bir diğer esir ise “Yemek, içecek ve kıyafetler için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Üçüncü asker, bombardıman sırasında kendilerini koruyan direnişçilere şükranlarını sunarken, dördüncü asker bu günün herkes için “mutlu bir gün” olmasını temenni etti.

Videoda ayrıca, kadın askerlerin serbest bırakıldıkları 25 Ocak tarihini hep birlikte coşkuyla dile getirdikleri ve Gazze sahilinde gerçekleşen teslimat sırasında halkı selamladıkları görüntülere yer verildi. Esirler, nihayetinde Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim edilerek süreç tamamlandı.

AİLELERİYLE BULUŞTULAR

Ateşkes anlaşmasının 1. aşaması çerçevesinde bugün serbest bırakılan 4 İsrailli kadın asker aileleriyle buluştu. İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrailli esirlerin askeri uçakla Petah Tikva Hastanesi'ne getirildiği anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde İsrailli esirlerin hastane içinde kardeşleri ve akrabaları ile buluştuğu anlar yer aldı.

NETANYAHU, ALBAG'IN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Hamas'ın serbest bıraktığı Liri Albag'ın anne ve babası ile görüştü. Telefon görüşmesinde Netanyahu, "Eşim ve ben, tüm İsrail halkıyla birlikte, büyük bir ışığa dönüşen Liri ve arkadaşlarını kucaklıyoruz. IDF'nin ve ilgili herkesin büyük çabaları sayesinde bunu gerçekten başardığımız için mutluyum. Gerçekten de diğerlerinin serbest bırakılması için çalışıyoruz" dedi.

4 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 200 FİLİSTİNLİ SERBEST

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının 2'nci turunda 4 İsrailli kadın asker esire karşılık, 120'si İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 200 Filistinli esir serbest bırakıldı.

TAKASIN İLK TURUNDA 90 FİLİSTİNLİ VE 3 İSRAİLLİ ESİR BIRAKILMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk turunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.