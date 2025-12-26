TBMM Komisyonu'nun Kartalkaya raporu: İhmal zinciri felaketi büyüttü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığındaki Komisyonun hazırladığı rapor, milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından nihai hale getirilerek Meclis Başkanlığına sunulacak.

4 BÖLÜM, 310 SAYFA, 17 TOPLANTI

Komisyon, 3 aylık yasal sürenin ardından aldığı 1 aylık ek süreyle çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte 17 toplantı gerçekleştirilirken, 14 kamu kurum ve kuruluşu ile 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve yangında hayatını kaybedenlerin yakınları dinlendi. Komisyon üyeleri ayrıca Grand Kartal Otel’de yerinde incelemelerde bulundu.

"CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AĞIR EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ"

Raporun sunuş bölümünde değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı Selami Altınok, yangının toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirtti. Altınok, raporda öncelikle otel sahipleri, işletmecisi, yönetim kurulu ve ilgili çalışanların gerekli tedbirleri almadığının tespit edildiğini vurguladı. Altınok, denetim süreçlerinde görev alan kamu kurumlarının da kendi sorumluluk alanları çerçevesinde gözetim ve denetim yükümlülükleri bulunduğuna dikkat çekti.

YANGIN DÖRDÜNCÜ KATTAKİ RESTORANDA BAŞLADI

Raporda, yangının otelin dördüncü katında bulunan genel restoran içerisindeki “show alanı”nda yer alan elektrikli ızgaradan çıktığı kaydedildi. Cihazın açık bırakıldığı, üç termostatlı sistemde orta termostatın aşırı korozyon nedeniyle görevini yapmadığı ve bu durumun aşırı ısınmaya yol açtığı belirtildi. Temizlenmemiş hayvansal yağların buharlaşması ve yanmasıyla yangının başladığı ifade edildi.

RUHSATSIZ KAFE VE TARTIŞMALI DENETİM SÜRECİ

Otelin birinci bodrum katında faaliyet gösteren kafenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı raporda yer aldı. Kafe için yapılan ilk itfaiye denetiminde ciddi eksikliklerin tespit edildiği, buna rağmen denetimin iptal edilerek daha sonra yalnızca kafe alanıyla sınırlı yeni bir inceleme yapıldığı ve yangın uygunluk raporu verildiği kaydedildi. Bu sürecin ardından otelin faaliyetini sürdürdüğü ve kısa süre sonra yangının meydana geldiği vurgulandı.

TAHLİYE, EĞİTİM VE TEKNİK ALTYAPI YETERSİZLİĞİ

Raporda; otomatik ve canlı sesli anons sistemlerinin bulunmadığı, yangın algılama ve uyarı sistemlerinin mevzuata uygun işletilmediği, personelin yangın eğitimi ve tatbikatlardan geçirilmediği, kaçış merdivenleri ve tahliye kapılarının yeterli olmadığı, yağmurlama sistemi ve duman tahliye düzeneklerinin kurulmadığı ayrıntılı şekilde sıralandı. Otelde kalanlara alternatif tahliye imkânı sunulmadığı da rapora yansıdı.

LPG TESİSATI VE İŞ GÜVENLİĞİ İHMALLERİ

Yangının hızla büyümesine neden olan LPG tesisatının gerekli proje ve onay süreçleri tamamlanmadan bina içinde kullanıldığı, 2022 yılından itibaren iş güvenliği uzmanı görevlendirilmediği ve asansörlerin mevzuata uygun hale getirilmediği tespit edildi. Tüm bu eksikliklere rağmen otelin 2024-2025 sezonunda müşteri kabul ettiği ifade edildi.

"BU OLAY TOPLUMSAL BİR KAYIPTIR"

Komisyon raporunda, yaşanan facianın yalnızca alevlerin yol açtığı bir yıkım olmadığı vurgulanarak, “Bu elim olay, yerine getirilmeyen sorumlulukların ve eksik kalan denetimlerin ortaya çıkardığı ağır bir toplumsal kayıptır. İhmalin olduğu yerde güvenlik yoktur.” değerlendirmesine yer verildi.

18 BAŞLIKTA KAPSAMLI REFORM ÖNERİLERİ

Komisyon, yangın güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla 5 ana başlık altında 18 maddelik öneri paketi sundu. Öneriler arasında itfaiye raporlarının geçerlilik süresinin belirlenmesi, binaların düzenli yangın denetiminden geçirilmesi, LPG ve LNG tesisatlarına yönelik sıkı kurallar getirilmesi, konaklama tesisleri için zorunlu yangın sigortası uygulanması, itfaiye teşkilatlarının merkezi bir çatı altında toplanması ve yangın güvenliği eğitimlerinin müfredata dahil edilmesi yer aldı.