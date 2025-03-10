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Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'de artık kronik bir hale geldi.

Sokak köpekleri yüzünden canından olan ve ağır yaraların bilançosu her geçen gün artıyor...

Son olarak bu bilançoya Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın başıboş sokak köpekleri tarafından parçalanıp can vermesi de eklendi.

SEREN SERENGİL, KÖPEKLERİN TOPLATILMASINA KARŞI

Daha önce verdiği röportajlar ve yaptığı yayınlarda köpeklerin toplatılmasına karşı olan Seren Serengil, yaşanan son olaya rağmen sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıktı.

Serengil, Okan Bayülgen'in Habertürk'te yayınlanan Muhabbet Kralı Program'ına katıldı.

Burada köpek haklarını savunan Serengil, saldırıları görmezden gelerek bu duruma neden olanların "trol" olduğunu söyledi.

Serengil konuşmasında şöyle dedi:

"BU HAYVANLAR 20 YILDIR SALDIRMIYORDU"

Yani şöyle bir zihniyet geldi. 20 yıldır bu hayvanlar ya da 100 yıldır bu hayvanlar saldırmıyordu. Tabii içinde tek tük olabilir. Şimdi şöyle bir şey; bir çocuk, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğu sokağa anne olarak baba olarak eğer bir gün bırakırsan, sapığı var bu ülkede. Bakın dört tane bir tane 2 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyor. Her türlü tehlikeyle karşı karşıya. Araba çarpabilir. Velisi olarak bir şekilde velisi olarak yanında olman gerekiyor.

"BU SALDIRILAR BİRDENBİRE Mİ OLDU"

Yani bu birdenbire mi oldu diyorum ben. Yüzyıllardan beri bu hayvanlar bu kadar tehlikelilerdiyse 20 yıl önce bu ülkede bu kanun niye çıktı. 20 yıl süresince bir şey yapmadılar bu hayvanlar. Birdenbire şimdi mi yapmaya başladılar, tekrar soruyorum.

"NEDEN 20 YIL BEKLENDİ, ZİHNİYET DEĞİŞTİ"