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    Serenay Sarıkaya'dan sirtaki şov

    Serenay Sarıkaya'dan sirtaki şov

    Yunan adalarındaki tatiline devam eden Serenay Sarıkaya'nın sirtaki oynadığı görüntüler viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 12:47
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    Yaz sezonu yaklaşırken oyuncular Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelirken, Serenay Sarıkaya yine Yunanistan'da...

    Başarılı oyuncu Cem Yılmaz ile ilişkilerinin ortaya çıktığı Yunanistan'a bu kez yeni sevgilisi Umur Evirgen ile gitti.

    Geçtiğimiz günlerde sevgilsinin objektifine yansıyan Mikanos'taki dansıyla gündeme gelen Sarıkaya, yeniden bir dans videosu ile damga vurdu.

    Bu kez sirtaki yaptı...

    Takipçilerini Yunan adalarındaki tatilinden paylaşım bombardımanına tutan Serenay Sarıkaya son olarak sirtaki dansıyla gündeme oturdu.

    Dansa kısa sürede adapte olan Sarıkaya'nın eğlendiği anlar sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

    İşte o anlar...

    Serenay Sarıkaya'dan sirtaki şov VİDEO

    Serenay Sarıkaya dan sirtaki şov #1

    Serenay Sarıkaya dan sirtaki şov #2

    Serenay Sarıkaya dan sirtaki şov #3

    Serenay Sarıkaya dan sirtaki şov #4

    Serenay Sarıkaya dan sirtaki şov #5

    Serenay Sarıkaya dan sirtaki şov #6


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