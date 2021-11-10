Serencam ne demek? TDK Serencam kelime anlamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır." dedi. Peki, Serencam ne demek, ne anlama gelir? İşte TDK serencam kelimesinin tanımı.

Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal'in serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın ardından serencam kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

Peki, Serencam ne demek? Serencam ne anlama geliyor? İşte anlamı.

SERENCAM NE DEMEK?

Serencam kelimesi bir işin, bir olayın sonu ve akıbet demektir. Öte yandan serencam kelimesi başa gelen olay anlamına da gelmektedir.

TDK SERENCAM SÖZLÜK ANLAMI

TDK sözlük sitesindeki serencam kelimesinin anlamları şu şekilde yer alıyor:



- Bir olayın, bir işin sonu ve akıbet.

- Başara gelen durum ya da olay.