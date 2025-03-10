Sergen Yalçın'dan Galatasaray iddiası: Bu oyunla imkanı yok

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Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu.

Mücadele 2-1 Galatasaray lehine sonuçlandı.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, mücadeleyi yorumladı.

"İLK YARIDA G.SARAY'IN POZİSYONU YOK"

İlk yarı Galatasaray'ın pozisyonu olmadığını söyleyen Yalçın, "Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın." şeklinde konuştu.

"MORATA TÜRKİYE LİGİ'NİN OYUNCUSU GİBİ DURMADI"

Daha sonra Morata ve Mertens'e eleştirilerde bulunan Yalçın, "1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a. Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin bu bu oyunla deplasmanlarda garanti kazanamayacağını da sözlerine ekleyen Yalçın, Beşiktaş derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"G.SARAY BU OYUNLA BEŞİKTAŞ'I YENME İHTİMALİ YOK"

Yalçın, Galatasaray'ın bu oyunla Beşiktaş'ı yenme imkanı olmadığını belirtti.

Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili sözleri şöyle: