Serhat Oğuz'dan seçim yorumu: Anadolu irfanı yine Erdoğan diyecek Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, seçime 2 gün kala Ensonhaber YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Seçim arifesinde heyecan giderek arttı.

Adaylar meydanlarda ve sosyal medya hesapları üzerinden seçmenler vaatlerini açıklamaya devam ediyor.

Bu süreçte heyecan giderek artmaya başladı.

Ensonhaber de nabızları yoklayarak konuklarını ağırlıyor.

Serhat Oğuz'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Bir yandan sokak röportajları yapılıyor bir yandan da da YouTube kanalında abonelerle buluşan 'Gündem Özel' programıyla çok sayıda konuklarla gündem değerlendiriliyor.

İlker Koç'un sunumundaki programın bugünkü konuğu ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz oldu.

Araştırmacı yazar Sevda Türküsev'in de stüdyo konuğu olduğu programda, önemli açıklamalar yapıldı.

"Gönüllü, toplama kalabalık değil"

Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingine değinerek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanımız Ankara'da dün 3 ilçede miting yaptı. Pursaklar'da 35 bin kişi geldi. Normalde mitinglerde çok duyururuz ama bunun için sadece mesaj atıldı. Mamak’ta 100 bin kişi toplandı gönüllü. Sonra Sincap'a geldik. Sincan’da 135 bin kişi toplandık. Gönüllü, toplama kalabalık değil. CHP ise Tandoğan mitingine adam toplayabilmek için 165 TL para veriyorlarmış

"Seçimin Cumhurbaşkanımızın lehine sonuçlanması için o ruh ayakta"

Serhat Oğuz, 14 Mayıs'ın önemine değinerek sözlerine şöyle devam etti: