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Serkan Bayram'ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı

Serkan Bayram'ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı

AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Binali Yıldırım'ın doğum gününü kendisi gibi 'buğday tanelerinin' mesajları ile kutladı.