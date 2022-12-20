Petrol
79.44
-0.45%
Euro
19.8194
0.19%
Dolar
18.6571
0.04%
Altın
1.091
1.84%
Borsa
5419
0.00%
Bitcoin
319.262
1.29%
BTXN Coin
7.93
-1.85%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Serkan Bayram'ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı

    AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Binali Yıldırım'ın doğum gününü kendisi gibi 'buğday tanelerinin' mesajları ile kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 19:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serkan Bayram'ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bugün 67'nci yaşına girdi.

    Yıldırım'ın yakın çalışma arkadaşı AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram anlamlı bir doğum günü kutlaması yaptı.

    "Geleceğe umut veren Buğday Taneleriyiz"

    Geçtiğimiz günlerde hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi vizyona giren Bayram, Yıldırım için kendisi gibi 'buğday tanesi' çocukların doğum günü mesajlarını paylaştı.

    Bayram paylaşımında, "Geleceğe umut veren Buğday Taneleriyiz, her zaman sizinleyiz. İyi ki doğdunuz son Başbakanımız Binali Yıldırım" ifadelerini kullandı.

    Serkan Bayram'ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı VİDEO

    Serkan Bayram ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı #1

    Serkan Bayram ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı #2


    Dünya Kupası madalyası gerçek altın mı? Dünya Kupası geri iade ediliyor mu?
    Futbol

    Dünya Kupası madalyası gerçek altın mı? Dünya Kupası geri iade ediliyor mu?

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Fransa ilk 45 dakikada kaleye şut çekemedi
    Dünya Kupası

    Fransa ilk 45 dakikada kaleye şut çekemedi

    Görüş Bildir