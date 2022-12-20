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Serkan Bayram'ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı
AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Binali Yıldırım'ın doğum gününü kendisi gibi 'buğday tanelerinin' mesajları ile kutladı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 19:14
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bugün 67'nci yaşına girdi.
Yıldırım'ın yakın çalışma arkadaşı AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram anlamlı bir doğum günü kutlaması yaptı.
"Geleceğe umut veren Buğday Taneleriyiz"
Geçtiğimiz günlerde hayatının anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi vizyona giren Bayram, Yıldırım için kendisi gibi 'buğday tanesi' çocukların doğum günü mesajlarını paylaştı.
Bayram paylaşımında, "Geleceğe umut veren Buğday Taneleriyiz, her zaman sizinleyiz. İyi ki doğdunuz son Başbakanımız Binali Yıldırım" ifadelerini kullandı.
Serkan Bayram'ın Binali Yıldırım için doğum günü paylaşımı VİDEO