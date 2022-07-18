Sermiyan Midyat'tan Arap turist eleştirisi

Doğu Karadeniz'e Arap turistlerin ilgisi artarken, oyuncu Sermiyan Midyat "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye'nin en büyük gelir kaynaklarından biri olan turizmde hareketlilik sürüyor.

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye turizmi üzerindeki etkileri merak konusu olurken, Türkiye genelindeki turizm merkezlerindeki doluluk, sektör temsilcilerini bir hayli memnun etti.

Körfez'in tercihi Karadeniz

Ege ve Akdeniz kıyıları Avrupa'dan gelen turistlerin 1. tercihi olurken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi Körfez ülkelerinin birinci tercihi Doğu Karadeniz Bölgesi oldu.

Trabzon başta olmak üzere Rize, Artvin, Ordu ve Giresun şehir merkezleriyle yaylalarını ziyaret eden Arapların bu bölgeyi tercih etmelerinin en önemli nedenleri, serin ve yağmurlu iklim ile doğal güzellikler.

Arap turist eleştirileri...

Ancak Turizm gelirlerinde önemli bir paya sahip olan Arap ülkelerinin bu ziyaretlerine Türkiye içerisinden karalama kampanyaları başladı.

Arap turistleri küçümseyici paylaşımların yapıldığı sosyal medyadaki bu furyaya ünlü isimler de katıldı.

Bu isimlerden biri de oyuncu Sermiyan Midyat...

"Herkes Arapça konuşuyor..."

Karadenzi'deki Arap turist yoğunluğunu eleştiren Midyat, sosyal medya hesabından kinayeli bir paylaşımda bulunarak" Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon’a gidiyorum." ifadelerini kullandı.



