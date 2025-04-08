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Kemalizm'e ve Türkçülüğe karşı tavrıyla bilinen Sevan Nişanyan, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Son olarak bir yayında Atatürkçülük hakkında konuşan Nişanyan, hoşgörülü olmadıklarını söyledi.

"Hepsi beş para etmez" diyen Nişanyan, sözleriyle de sosyal medya üzerinden tepkilere neden oldu.

Nişanyan'ın açıklamasının tamamında şu ifadeler aldı:

"NEFRETİM GAYET NET, SAYGILARI YOK"

Atatürkçülüğe nefretimin sebebi gayet nettir. Bugüne kadar yani 68 senedir Türkiye'yi tanıyan biri olarak, Atatürkçülerin kendilerinden başka fikirlere sahip olana, başka olana en ufak bir saygı gösterdiklerini görmedim ben bugüne kadar.

"HEPSİ BEŞ PARA ETMEZ"

Sınırsız kibir ve sınırsız nefretle malul olan bir düşünce tarzı Atatürkçülük. Saygı dediğin karşılıklı olur. Onların bana saygı gösterdiğini ne zaman gördüm ki ben onlara saygı göstereyim.



Hepsi beş para etmez. Atatürkçü bir insanın dürüst ve hoşgörülü olduğuna, karşısındakine saygılı olduğuna hiç tanık olmadım bugüne kadar.

FİRAR ETMİŞTİ

9 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Sevan Nişanyan, 2 Ocak 2014 tarihinde Torbalı Açık Cezaevi’ne konulmuştu.

Daha sonra Foça Açık Cezaevi’ne yerleştirilen Nişanyan, buradan firar ederek Yunanistan’a kaçmıştı.