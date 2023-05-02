Sevda Türküsev ile Ahat Andican Ensonhaber'de tartıştı: Her söylediğime itiraz etmek zorunda değilsiniz Ensonhaber.com'un YouTube'daki Gündem Özel programına konuk olan araştırmacı yazar Sevda Türküsev ile İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican arasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı tartışıldı.

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Türkiye, seçim ayına girdi.

Sayılı günlerin kaldığı tarihin en önemli seçimlerinde, tansiyon giderek yükseliyor.

Sahada yaşanan heyecan ve gerilim, sosyal medyaya ve ekranlara da yansıyor.

Bu süreçte Ensonhaber de bu sürece ortak oluyor. Bir yandan seçmenlerin nabzı yoklanırken bir yandan da yapılan programlarda konuklar ağırlanıyor.

Her akşam yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk olan isimler, seçim sürecini değerlendiriyor.

İlker Koç'un sunumuyla YouTube kanalında abonelerle buluşan programın bugünkü konuğu ise araştırmacı yazar Sevda Türküsev oldu.

"İBB ve ABB Başkanı'nın ne işi var Cumhurbaşkanı'nın yanında?"

Gündeme özel değerlendirmelerde bulunan Türküsev, yayına canlı bağlantı ile katılan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'a soru yöneltti.

Ardından iki isim arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Türküsev, şu ifadelerle soru sordu:

Ben de oy verecek bir vatandaşım. İBB ve ABB Başkanı'nın ne işi var Cumhurbaşkanı'nın yanında? Bana bunun mantığını nasıl açıklayabilirsiniz?

"Bakanların istifa edip milletvekili adayı olmaları gerekiyor"

Ahat Andican ise şöyle yanıt verdi:

Bir mantık olması gerekmiyor. Belediye başkanlarının seçim çalışmalarına katılmaları ayrı bir konu. Bütün bakanların, normalde kamu görevlisi olarak istifa edip milletvekili adayı olmaları gerekirken bakanlıkları devam ediyor.

"Bu sistemin değiştirilmesi için cumhurbaşkanlığını almamız lazım"

Bu sırada Türküsev, "Deprem bölgesinde yürüyen işler var. Bu aynı şey değil." diyerek araya girdi.

Ardından Andican, şu ifadeleri kullandı:

Benim her söylediğime itiraz etmek durumunda değilsiniz. Görüşümü soruyorsunuz, dinleyecekseniz. Bir cümle ediyorum, iki cümle ediyorum oradan hanımefendi 'Yok efendim bu böyle olur mu?' diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bu insanların gündeme gelmesinin nedeni, bu seçimlere zorunlu olarak bu sistemle gidiyoruz. Bu sistemin değiştirilmesi için bu sistemle seçimlere girmek ve parlamentoda çoğunluğu alarak aynı zamanda cumhurbaşkanlığını alarak değişikliği gerçekleştirmemiz lazım. 2017 referandumundan sonra kurulan anayasada, cumhurbaşkanı yardımcılarının kim olacağı, kaç kişi olacağı konusunda bir cümle yok. Dolayısıyla 'Bu yasal mıdır değil midir?' tartışmasına girmeye gerek yok.

Ne olmuştu?

Altılı masa, 6 Mart akşamı Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu resmen ilan etmişti. Toplantıda alınan kararda diğer 5 liderin Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karar verildi.

Masadan 4 günlüğüne ayrılan ve yeniden dönen Meral Akşener'in şartlarından biri olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ise mutabakat metninde 12. maddede yer aldı.