Sevda Türküsev: Manifest'in gerçek yüzü ortaya çıktı

SEVDA TÜRKÜSEV'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kısa sürede büyük üne kavuşan Manifest grubunun +18 konseri gündemde.

20'li yaşlarda 6 genç kızdan oluşan grubun şarkıları dillerde, dansları ve kıyafetleri gençler arasında bir hayli popüler durumda.

Son konserdeki görüntüler ise grubun başına iş açtı...

MANİFEST'E TEŞHİRCİLİK SORUŞTURMASI

+18 konserde grup üyelerinin striptiz kulüplerini aratmayan dansları, büyük tepki çekti.

Öyle ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Grup hakkında, "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Konu Ensonhaber YouTube kanalındaki programında, Sevda Türküsev'in de gündemindeydi.

Manifest grubunun çok iyi bir PR ile üne kavuştuğunu söyleyen Türküsev, gerçek niyetlerinin ise son konserle ortaya çıktığını söyledi.

"MANİFEST'İN GEÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI"

Türküsev, şöyle konuştu:

"Manifest'in gerçek yüzü bu konserle ortaya çıktı. Orada yapılmak istenen şey ne? Kız kıza o danslar...

"ELLERİ MAHREM YERLERİNDE"

Elleri hepsinin mahrem yerlerinde, kalça avuçlamak, orgazm olmuş gibi hareketler; bunları halka açık yerlerde nasıl yapabilirsin?

Soruşturma açıldı diye malum kesimden önce tabii ki Hadise, arkasından Ceylan Ertem, Gülben Ergen...

"SİZİN SANAT ANLAYIŞINIZ BU MU"

Size ne kadar kolay geliyor. Hadi Hadise'yi anlarım, aynı şeyleri yapıyor. Sizin sanat anlayışınız bu mu? Neyi savunuyorsunuz? Kız kıza orada elleri onun mahrem yerlerinde...

Diyorum ya, yatak odası hareketleri, yaşamı, belden aşağı... Gece kulüplerinde olanlar ki onları da tasvip etmiyorum... Kalkıyorlar hemen 'kadın özgürlüğü...'

Bir de yanına sosluyorlar. Kadın cinayetlerine bakın diye. Siz ne kadar cahilsiniz. Onlara da tepki gösteriyoruz.

"ÇOK İYİ BİR PR ÇALIŞMASI"

Böyle bir yönetim şekli, böyle bir sosyoloji yok. Ama benim ülkemde bu tipler sesleri daha çok çıktığı için kendilerini otorite zannediyor.

Manifest grubu çok iyi bir PR çalışması... Yaptıkları propaganda '6 tane genç kız sanat yapmaya çalışıyor.' Asla değil. Yaptıkları ne biliyor musun? O kadın kadına yaptıkları neyi özendiriyor? Size bırakıyorum artık neyi özendiriyor."

Türküsev, 'Gülben Ergen'nin annesini huzurevine göndermesi' ve 'Gürsel Tekin'in il başkanlığına girmesi' gibi gündemdeki diğer önemli başlıkları da yorumladı.

SEVDA TÜRKÜSEV'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN