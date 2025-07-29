Sevda Türküsev, orman yangınlarını çıkaranlara verilmesi gereken cezalardan bahsetti

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Türkiye, uzun bir süredir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Birçok noktada çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ederken, bu yangınların yüzde 98'i insan kaynaklı...

Bursa'da da süren yangın herkesi üzerken, yangını çıkaran ve FETÖ'cü olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı.

BENZİN ALMA GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Büyük tepkiye neden olan görüntülerden sonra Türkiye adeta ayağı kalktı.

Olay gündemdeki yerini korurken Sevda Türküsev, Ensonhaber YouTube kanalındaki programının yeni bölümünde bu konuya değindi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMALI"

Yangın çıkaranın ağırlaşmış müebbet alması lazım bak. Ağırlaşmış müebbet hatta 5 kere 10 kere ağırlaşmış müebbet bir de cezaevinde normal mahkumların şartlarında olmamaları lazım. Tek kişilik hücrede hiç çıkmadan...



Ağabey sen bu ülkeyi yakıyorsan, bu ülkenin ciğerlerini yakıyorsan, bu ülkenin nefesini kesmeye çalışıyorsan, senin nefes almaya hakkın olmamalı. Ama maalesef bizim ülkede geçen dedik ya yaşamasını istemiyorum ben.

"ÜLKENİN NEFESİNİ KATLETMİŞ, YAŞAMASI İSRAF"

Hunharca birini katledenin yaşamasını istemiyorum. Bu da hunharca bu ülkenin nefesini katletmişse yaşaması bile israf ama hiç değilse böyle cezaevinde insani şartlar vermeyin. O var ya insanları bırak hayvanların çığlıklarını duydunuz değil mi yanarken. Bak şu an ağlayabilirim. O hayvanların da hakkı için sadece insanların değil. Ağaçların, doğanın...

"MİLLET SOKAKTA DUMAN SOLUYOR"