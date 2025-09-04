Sevda Türküsev: Süresiz nafakaya karşıyım

SEVDA TÜRKÜSEV'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber Youtube kanalı dikkat çeken, gündemi belirleyen yayınları ile izleyicinin merakla takip ettiği kanallar arasına girdi.

Sevda Türküsev'in gündemi yorumladığı program da dikkatle takip edilen programlardan biri.

Türküsev son programda ise toplumda kalabalık bir kesimin mağduriyetine yol açan süresiz nafaka konusuna değindi.

"SÜRESİZ NAFAKAYA KARŞIYIM"

Süresiz nafakayı kadın-erkek eşitliğine aykırı bulduğunu, uygulamayı erkeklere zulüm olarak gördüğünü söyleyen Türküsev, bazı kadınların bu durumu kullandığına dikkat çekti:

Türküsev şunları söyledi:

Süresiz nafakaya karşıyım. Evliliğin yılına, tarafların sosyo-ekonomik durumuna göre nafaka belirlenmeli. Bununla ilgili de bir yasa düzenlemesi yapılmaya çalışılıyor. Ama nedense hep kadına süresiz nafaka.

Kadının durumu iyi de olsa erkeğin nafaka ödemesi şart koşuluyor.

"BAZI KIZLARIMIZ BU DURUMU KULLANIYOR"

Böyle olduğu için maalesef günümüzde birçok genç kızımız kötü yönlendi.

Yani ben birini bulayım, evleneyim süresiz nafakayı alırım, yaşarım. Ya da bir tane de çocuk yaparım. Onu geçtim evlilik dışı çocuk doğurup çocuk üzerinden nafaka alıp hayatımı sürdürürüm kıvamında kızlar oluşmaya başladı.

"ERKEKLER BU NEDENLE EVLENMİYOR"

Ve şimdi niye erkekler evlenmek istemiyor diyorsun; bu örnekleri gördüğü zaman...

Süresiz nafaka bana göre bir zulümdür. Gerçekten ihtiyaç sahibi kadınlarımız bu durumu kullananalar gibi seslerini duyuramıyor. Onlar yine mağdur.

"GERÇEK MAĞDURLARI ETKİLİYOR"

Bu durumu kullananlar çok mağdur olmayacak tipler. Çünkü onlar zeki, onun peşinde koşacak zamanları var, avukat tutacak paraları var.

Diğer gerçek manada hakkını aramak isteyen kadının ne gücü var ne de etrafı var. O yüzden onlar mağdur oluyor.

Madem eşitlik eşitlik diyorsunuz, o zaman niye siz erkeği mağdur ediyorsunuz."