Sevda Türküsev'den İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef alan Eren Erdem'e sert tepki Araştırmacı yazar Sevda Türküsev, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik çirkin ifadelerle dolu bir açıklama yapan CHP'li Eren Erdem'e sert çıkarak "Senin ensesini geç, Fahrettin Altun'un çay ocağında bozayı ısıtmak için bile 100 değil milyon fırın ekmek yemen lazım" dedi.

ensonhaber.com

CHP'de seçim yenilgisi ardından başlayan kriz derinleşiyor.

Tabanda istifası beklenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'da yaptığı köklü değişiklikle yetindi.

Seçim öncesinde milletvekilliği için türlü çabalar harcayan fakat başaramayan Eren Erdem, bu süreçte MYK'ya girdi.

CHP'nin Sosyal Medya Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Erdem'in ilk icraatı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a saldırmak oldu.

Erdem, "Sevgili Fahrettin Altun… Ensende boza pişireceğim. Sana o dezenformasyon kampanyalarını yaptırmayacağım." dedi.

CHP'li Erdem'in bu sözleri Ensonhaber YouTube kanalında Gündem Özel programında tartışıldı.

İlker Koç'a konuk olan Araştırmacı yazar Sevda Türküsev, Eren Erdem'e sert ifadeler kullandı.

Eren Erdem'in Altun'u hedef alan 'boza' açıklamasıyla haddini aştığını belirten Türküsev, şu ifadeleri kullandı:

"Senin o bozayı ısıtmak için bile milyon fırın ekmek yemen lazım"

Fahrettin Altun'a saldırıyor. Eren Erdem gibi kapasitesi sığ olan ve terör örgütüne yardım etmekle yargılanmış bir insan, hüküm giymiş ve kanunlardan yararlanarak bir şekilde kalktı CHP'nin bir bölümünün başına Kılıçdaroğlu getirdi.



Senin ensesini geç, Fahrettin Altun'un çay ocağında bozayı ısıtmak için bile 100 değil milyon fırın ekmek yemen lazım.

"Böyle bir hadsizlik, böyle bir ukalalık nasıl bir cürret"

Ne yapacaksın! Gidip de bizim yalanlarımızın doğrularını yazma mı diyeceksin! Fahrettin Altun da sizden mi korkacak. Sizden korkan sizin gibi olsun. Böyle bir hadsizlik böyle bir ukalalık, nasıl bir cürret!



Hem yalanı söyleyen sizsiniz, yalan haberleri söyleyen sizsiniz. Hem de kalkıp sizin yalanlarınızı halka servis ediyorlar. Ben buradan Fahrettin Altun'a ve o ekibe teşekkür ediyorum.

"Siz rahatsızsanız Fahrettin Altun doğru adamdır"