Sevda Türküsev'den İlkin Aydın'a: Milli takımdan çık

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihimizde ilk kez çıktığımız FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalini 2. olarak tamamlayarak gümüş madalya kazanırken millilerimiz daha sonra yurda döndü.

Millilerimiz, yurda döndükten sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

İLKİN AYDIN'IN TAVIRLARI GÜNDEM OLDU

Beştepe'de gerçekleşen kabul sırasında İlkin Aydın, sergilediği garip hareketlerle akıllara kazındı.

Daha önce Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan pankartı tutmayan ve CHP'nin milli markaları hedef alarak yaptığı boykota da destek veren Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştıktan sonra arkasını döndü.

SEVDA TÜRKÜSEV YORUMLADI

Ensonhaber YouTube kanalında değerlendirmeleri büyük yankı uyandıran Sevda Türküsev de son programda bu konuya değindi.

"Çok büyük bir saygısızlık." diyerek İlkin Aydın'ın tavrını sert bir dille eleştiren Türküsev, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"SEVMİYORSAN GİTME"

Sevmiyorsan gitme, o gün karnın ağrısın mesela. Niye gidiyorsun?



Cumhurbaşkanı'na bu tribi atacak özgüveni ve cesareti nereden buluyorsun diye sormak geliyor içimden. Öncelikle çok büyük bir saygısızlık. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir de senin baban ve deden yaşında yani.

"KENDİ KİTLENE YARANMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Kalkıyorsun orada ne yapıyorsun, kendi kitlene 'Bak ben Cumhurbaşkanı'na bile trip atıyorum' demeye çalışıyorsun



Aynı İlkin, Polis Haftası'nda açılan polis pankartını da tutmamıştı. Sen o milli takımdasın ve o milli takımın başında da Cumhurbaşkanı var demektir.

"O ZAMAN ÇIK MİLLİ TAKIMDAN"

Eğer makama karşı bir saygın yoksa, duyguların ve düşüncelerin nedir bilmiyorum ama yaptığın hareket, vücut dilin, bakışların, tokalaşma şeklin ve hemen arkasından sırtını dönüp o tavrı sergilemen, bir trip ve önyargı olarak algılanıyor.



Bazı paylaşımlar gördüm; 'Bizim nefretimizin vücut bulmuş hali.' diyenler var. Buna sebep oluyorsun. O zaman çık Milli Takım'dan. Oynamak istemiyorsan, 'Oynamak istemiyorum' de.

