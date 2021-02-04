Sevgililer Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu? 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı, kaça kadar?

Sevgililer Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu? 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı, kaça kadar?

14 Şubat'ın sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle çiçekçilerin durumu merak edildi. Bu konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı.

Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekçilerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 14 Şubat'ta çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor.

Sevdiklerine çiçek almak isteyenler, yasak saatlerinde çiçekçiler açık mı, kaçta kapanıyor? sorularını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ek genelge yayınladı.

"Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Peki 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu?

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Bu kapsamda çiçekçiler, 14 Şubat'ta açık olacak. Ancak evlere servis hizmeti verilecek, vatandaşlar kısıtlama tedbirlerine uymaya devam edecekler.

14 ŞUBAT ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI, KAÇA KADAR?

Bakanlığın genelgesine göre çiçekçiler 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak,00.00'da ise kapanacak.

Bu süre içinde saat 10.00­-17.00 arası iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.