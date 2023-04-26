Sevilay Yılman Habertürk'ten ayrıldı: Millet İttifakı'na açık destek verdim Sevilay Yılman, Habertürk ile yollarını ayırdığını son yazısıyla duyurdu. Sosyal medyada Habertürk'ün kurallarına uygun hareket edemediği için ayrıldığını belirten Yılman, bağımsız gazetecilik yapacağını aktardı.

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Ciner Medya Grubu'nun gazetesi olan Habertürk’te flaş bir ayrılık yaşandı.

Yaptığı çıkışlarla ve değindiği konularla dikkat çeken gazeteci Sevilay Yılman'dan takipçilerini üzen bir haber geldi.

Habertürk'ten ayrıldı

Gazeteci Sevilay Yılman, son köşe yazısında Habertürk gazetesi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sevilay Yılman, ayrılmaması için kurum temsilcilerinin kendisine çok ısrar ettiğini ancak bağımsız gazetecilik yapmak istediğini dile getirdi.

Yılman, sosyal medyada paylaşım yaparken Habertürk'ün kurallarına uygun davranamadığı için ayrılık kararı aldığını ifade etti.

"Millet İttifakı'na açık destek verdim"

Millet İttifakı'na açık bir destek verdiğini ifade eden Yılman şunları söyledi:

O nedenle bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya sosyal medya yönergesi kurallarına uyup, sosyal medyayı ona göre kullanacaktım. Ya da bağımsız olup dilediğim gibi... Ben ikincisini tercih ettim çünkü bu süreçte tarafı olduğum Millet İttifakı’na açık destek verirken Habertürk’ün kurumsal kimliğinin sorumluluğunu üzerimde taşımak istemiyorum.

"Ombudsman olacağım"

Yılman, yeni dönem için "Özellikle medya, yargı, ticaret ve siyaset denkleminin ombudsmanı olacağım." ifadesini kullandı.

Yılman, YouTube kanalı kurabileceğini söyledi ve ayrılık kararının tamamen kendisine ait olduğunu aktardı.

Sevilay Yılman, yazısının sonunda gazete yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek Habertürk'ten ayrıldı.