Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığı döneme ilişkin konuştu

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde ABD dönüşü havaalanında gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Saç ve kan örneği de alınan Subaşı, verdiği ifadeyle uyuşturucu kullandığını da itiraf etti.

TEST SONUCU PAYLAŞILDI

Subaşı'nın test sonucunda; kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

VİDEO ÇEKTİ

Test sonucu pozitif çıktıktan sonra YouTube üzerinden bir video yayınlayan Şeyma Subaşı, "Neden yasaklı madde kullandın?" "Türkiye'ye tutuklanacağını bile bile neden döndün?" sorularına yanıt verdi.

Subaşı, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"İÇİMDE BAZI ŞEYLER EKSİKTİ"

"Sanki öyle bir şey oldu. Bu tabii normal. Sanki Şeyma Subaşı'yı bu olay temsil ediyor gibi bir algı oldu.

Ama şöyle, bazı anlar yaşadım ki kurtulmak olarak demeyeceğim, içimde benim aslında bir şey eksik kalıyordu.

"ARAYIŞTAYDIM"

Bir şeyler arıyordum. Arayıştaydım. Doğru değildi. Geçmişte kaldı. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. O Şeyma, onu yapan Şeyma beni temsil etmiyor.

"DÖNMEKLE DOĞRU OLANI YAPTIM"

Gözaltına alındım. Doğru olanı yaptım dönmekle. Kaçmam gereken bir şey yoktu. Tahmin ettiğimden fazlası oldu. Daha ne kadar ağırını yaşayabilirdim?

Daha ne kadar güçlü olabilirdim? Bunu Allah yaşatıyor. Bunun başka şeyi yok. Teslimiyet ve tevekkülün dışında çok ağır şeyler var."