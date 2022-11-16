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    Sezai Karakoç kimdir, aslen nereli? Sezai Karakoç neden vefat etti? İşte eserleri ve kitapları

    Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sezai Karakoç'un hayatı ve ölüm sebebi merak ediliyor. Peki Sezai Karakoç kimdir, aslen nereli? Sezai Karakoç neden vefat etti?
    • 16.11.2022 - 11:21
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    Sezai Karakoç kimdir, aslen nereli? Sezai Karakoç neden vefat etti? İşte eserleri ve kitapları

    Türk şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç'un hayatı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Türk edebiyatında pek çok eseri ve şiiri yer alan ünlü edebiyatçı 1933 yılında dünyaya gelmişti. İşte Sezai Karakoç'un hayatı...

    Sezai Karakoç kimdir?

    22 Ocak 1933 tarihinde dünyaya geldiği bilinen Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karakoç'un çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir. Ergani ilçesinde eğitimine başlayan Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamlamıştır. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlangıç yapan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı olarak okumuştur.

    Ünlü edebiyatçı lise eğitimi için Gaziantep'e gitmiştir ve Gaziantep lisesinden 1950 senesinde mezun olmuştur. Ayrıca lise öğrenim boyunca felsefe dersine ilgi duyan isim felsefe okumaya karar vermiştir.

    Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ismin babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istemekteydi. Ancak Karakoç'un imkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmesi için gitmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesiydi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı esnada kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırmaya karar verdi.

    Karakoç, sınav sonuçları açıklandığında siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Sonrasında Ankara Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesine başladı. Ünlü isim 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur.

    Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu. Görevi icabı ile de pek çok kez Anadolu'yu gezmiştir ve yöre halkını yakından tanımıştır. İstanbul'da diriliş dergisini kurmuştur. Ardından siyasete atılmaya karar veen isim Diriliş partisini kurmuştur. Böylelikle siyaset hayatı da artık başlamış oldu.1990 senesinde kurulan Diriliş partisinin ömrü 7 sene sürmüştür. Sonrasında 2007 yılında  yeni partisi olan Yüce Diriliş partisini kurmuştur. Ünlü isim Yüce Diriliş Partisi başkanlığını günümüzde hala yürütmektedir.

    Sezai Karakoç eserleri ve kitapları

    Diriliş Neslinin Amentüsü

    İslam’ın Dirilişi

    Mevlana

    Yitik Cennet

    İnsanlığın Dirilişi

    Kıyamet Aşisi

    Yunus Emre

    Leyla İle Mecnun

    Diriliş Muştusu

    İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü

    Ayin Çeşmeler

    Varolma Savaşı

    Çağ ve İlham Sevgi Devrimi


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