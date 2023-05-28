Sezan Aksu Beykoz'da oyunu kullandı Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

İHA

Türkiye'de seçim için sabahın erken saatlerinde okullarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

85 milyonun merakla beklediği seçimin sonucu yurtta gerginlik oluşturdu.

Tüm yurtta hareketli geçen seçim çalışmaları sabahın ilk saatlerinde sandık başında sonlandı.

Saatler sonra Türkiye'yi 5 sene yönetecek Cumhurbaşkanı belli olacak.

İlk oy kullananlardan oldu

Sezen Aksu sabah 08.20 sıralarında oyunu kullanmak için Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokuluna geldi.

Her şeyi unuttu

Oy kullandıktan sonra mührü elinde unuttan Aksu, görevlinin uyarısıyla teslim etti.

"Hiçbir söylemeyeceğim" diyerek oy kullandığı sınıftan çıkan Aksu, kimliğini ve seçmen kağıdını almayı unuttu.

Bu sırada bir görevli sınıftan çıktığı sırada Aksu'ya kimliğini ve seçmen kağıdını teslim etti. Sanatçı oy kullanmak için okula gelen hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

Daha sonra kabine girip oyunu kullanan Aksu çıkışta yine hayranlarının isteği üzerine onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun çıkış kapısında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile karşılaşan Aksu, başkan Aydın ile küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

Bir hayranının verdiği çiçeği alan Aksu aracına binerek okuldan ayrıldı.

Sezen Aksu daha sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.