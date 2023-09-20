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İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına müstehcen hareketler sergileyen lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki aldı.

17 yaşındaki A.E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.S. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklandı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli A.E.S. “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama” ve “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Sezen Aksu'dan mektup

Tepki çeken hareket sonrası şarkıcı Sezen Aksu'dan da paylaşım geldi.

"Atatürk'e hiçbir şey olmaz çocuk"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı mektubunun başına "Atatürk'e hiçbir şey olmaz çocuk" notunu düştü.

"Bugüne kadar merak etmediklerini bir kereliğine de olsa merak et"

Sezen Aksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’e hiçbir şey olmaz çocuk!



Ah çocuk… Bu davranışının seni ne kadar küçük düşürdüğünü anlayabilseydin keşke…



Bu yaptığınla Atatürk değerinden kaybeder zannedecek kadar meraksızlığa, bilgisizliğe mahkum edildiğin için, sadece mahallenin alkışlarına talipsin. Bugün kendine bir iyilik yap, “Benim bugüne kadar hiç kendi fikrim oldu mu?” sorusunu bir sor. Bugüne kadar merak etmediklerini bir kereliğine de olsa merak et. Kendini hiç farketmediğin için; yasaklarla, günahlarla sana anlatılanlara itiraz edemediğin; enerjisi, öz değeri içine kapatılmış, dış dünyayla bütün algı şansları elinden alınmış bir çocuk olduğun için, bu edebiyatsız, bilimsiz ama zahmetsiz hayatın konforuna teslim olmuşsundur belki. Bir düşün, kendini nerelerde yetersiz, değersiz hissettiğini ama kendine dürüst ol. Gir arama motorlarına, merak ettiğin bir konuda mesela kimlik meselesiyle ilgili -ki insanın en önemli değeri- bütün kaynakları oku, bunları size kimlerin yaptığını, neden yaptıklarını öğrenmek zorundasın, hakikatle gerçekten ilgileniyorsan elbette. Belki seni bu kadar düşmanlaştıran nedeni keşfedersin… Bunun sonucunda zihninde oluşan fikir senindir. Böyle taşkın, ölçüsüz, ilkel tepkiler, senin kimliğini ilk insan kategorisinden hallice yapar. Bu da ömür boyu değer duygusundan, saygıdan açlığa mahkumiyet yani kimliksizleşmektir.