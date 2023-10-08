Sezgin Tanrıkulu CHP yönetimini suçladı: Beni kurtlar sofrasına attılar TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle tüm kesimlerden tepki gören CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaşanan süreçte CHP yönetiminin kendisine sahip çıkmadığını iddia etti.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandallarına bir yenisini ekledi.

Daha önce terörist cenazesine katılan, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lara karşı çıkan Tanrıkulu, son olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) karalamaya çalıştı.

TSK'ya çirkin iftira

Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığına dair iftiralarla kirli bir propagandaya soyundu.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı.

Fezlekesi TBMM'de

Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Tanrıkulu hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlandı.

Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM'ye ulaştırıldı.

"TSK'yı töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez"

CHP Diyarbakır milletvekiline partisinden de eleştiri gelmişti.

Tanrıkulu’nu hedef alan CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.

Kılıçdaroğlu da sahip çıkmadı

Öztrak’tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu’nu eleştirmişti, Kılıçdaroğlu, "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir." demişti.

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Kongreye katıldı

TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'ne katıldı.

"CHP yönetimi bana sahip çıkmadı"

Tanrıkulu burada yaptığı açıklamada her kesimden tepki görürken CHP yönetiminin kendisine sahip çıkmadığını ve yalnız bırakıldığını söyledi.

"Kurtlar sofrasına atıldım"

Bu grup tarafından ‘kurtlar sofrasına atıldığını’ belirten Tanrıkulu’nun açıklamasından önce çıkanlar şöyle: