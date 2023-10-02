TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi TBMM'de TSK'ya iftira atan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik düzenlenen fezleke TBMM'ye ulaştı.

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TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na dokunulacak...

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan yakın ilişkisi ve terör seviciliği ile tanınan CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

TV100'de Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünü yaptığı Özgür İfade programının canlı yayınına telefonla bağlanan Sezgin Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal sözler sarf etti.

PKK'nın kara propagandalarına sığınarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatan Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftiralarını sıraladı.

Tanrıkulu'nun bu iftiralarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Hukuk yoluyla Tanrıkulu'nun bu kabul edilemez çıkışından hesap sorulması için çalışmalar başladı.

Fezlekesi TBMM'de

Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Tanrıkulu hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlandı.

Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM'ye ulaştırıldı.

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"Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, " Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." demişti.

Birçok kesimden tepki alan Tanrıkulu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

"Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi"

Tanrıkulu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu: