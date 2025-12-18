Abone ol: Google News

SGK 1.100 personel alımı 2025: Mülakat yapılmayacak...

SGK personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı yakından takip ediliyor. Peki SGK 1.100 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, şartları neler? İşe alıma dair ayrıntılar haberimizde...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 09:27
SGK 1.100 personel alımı 2025: Mülakat yapılmayacak...

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu.

SGK personel alımı için toplam kontenjanın açıklanmasıyla gözler kadro dağılımına çevrildi.

SGK personel alımı KPSS puanı baz alınarak sıralamaya gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak personellere mülakat uygulanmayacak.

Peki SGK 1.100 personel alımı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte detaylar...

SGK PERSONEL ALIMI 2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza 1000 sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak. Mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve atayacak. Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız." dedi.

Başvuru, sınav ve branş dağılımının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Gündem Haberleri