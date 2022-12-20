SGK kadrolu personel alımı yapıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı şartları ve başvuru ekranı

SGK kadrolu personel alımı yapıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı şartları ve başvuru ekranı

Sosyal Güvelik Kurumu, 30 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Peki başvurular başladı mı, nasıl yapılır? İşte SGK personel alımı için başvuru şartları ve başvuru ekranı...

İş arayan lisans mezunu vatandaşlar için, müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de ilanı yayınlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KPSS sınav puanıyla 30 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

2021 veya 2022 KPSS sınavına giren ve P48 puan türünden 80 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek.

Şartları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar, iki aşamalı sınava girecek. İlki yazılı olan sınavı geçen adaylar, sözlü mülakat olan ikinci sınava girmeye hak kazanacak.

Lisans mezunu binlerce iş arayan vatandaş, SGK tarafından yapılan ilanı değerlendirmek istiyor. İşte SGK personel alımı başvuru detayları ve başvuru ekranı...

SGK personel alımı başvuruları ne zaman?

SGK personel alımı başvuruları, 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular; e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacak.

Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformunda yayımlanacak.





Başvuru şartları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak

- Sınavın yapıldığı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak,

- Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunmak (2021 ve 2022 KPSS’de bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.