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İHA

Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 150 milyar lirayı buldu.

İLK 5'TE CHP'Lİ BELEDİYELER VAR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre SGK’ya en çok prim borcu olan ilk 5 belediye, CHP’li belediyelerden oluştu.

Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 9,6 milyar lirayla SGK’ya en çok prim borcu olan belediye oldu.

Listenin ikinci sırasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu ise 8,4 milyar lira.

Ankara’yı sırasıyla 5,9 milyar lirayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4,2 milyar lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 2,5 milyar ile Şişli Belediyesi takip etti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORÇLARI İÇİN TAKSİT BAŞVURUSU YAPTI

Öte yandan, SGK’ya en çok prim borcu 5 belediyeden ilki olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki şirketi için borçlarını 36 aya kadar taksitlendirmek için başvuruda bulundu.

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