Sibel Can'a Kürtçe şarkı davası

Sibel Can hakkında, Kürtçe eser nedeniyle dava açıldı.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Besteci Ali Geçimli, sahibi olduğu “Helin” adlı Kürtçe eserin izinsiz seslendirildiğini öne sürerek hem Sibel Can’a hem de yapım şirketine dava açtı.

YARIM MİLYON TAZMİNAT

Geçimli, mahkemeden şarkının tüm platformlardan kaldırılmasını, izinsiz kullanımın durdurulmasını ve toplamda yarım milyon lirayı bulan tazminat talep ediyor.

ESER İZİNSİZ KULLANILDI

Dava dilekçesine göre…

Geçimli’nin bestesini taşıyan “Helin”, herhangi bir izin veya sözleşme olmaksızın Türkçe sözlerle yeniden yorumlandı.

Bu kayıt, davalı yapım şirketi tarafından çoğaltıldı, dağıtıldı ve dijital platformlarda milyonlara ulaştırıldı.

12 SAYFALIK DİLEKÇE SUNDU

Bestecinin avukatı Bişar Abdi Alınak, mahkemeye 12 sayfalık dilekçe sundu.

Alınak’a göre Kürtçe bir eserin dilinin değiştirilmesi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eserin “bütünlüğüne müdahale” niteliği taşıyor.

Geçimli, eserinin izinsiz kullanılmasını durdurmak için mahkemeden ihtiyati tedbir de istedi.

Eğer talep kabul edilirse, “Helin”in Türkçe versiyonu dava bitene kadar dijital platformlarda kalamayacak.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Geçimli, maddi zarar için 10 bin TL, manevi zarar için ise 500 bin TL talep etti.

Yargıtay’ın benzer dosyalarda rayiç bedelin üç katına kadar tazminata hükmettiği hatırlatılarak, davalıların müteselsilen sorumlu olduğu kaydedildi.