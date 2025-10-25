Siber Güvenlik Başkanlığı bilişim altyapılarının korunması için çalışacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan atama kararına göre Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal getirildi.

Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, verinin ve bilginin stratejik bir unsur haline geldiği yeni dönemde Türkiye, dijital çağın gerekliliklerini milli güvenlik anlayışımızla bütünleştiren ve bu yönde güçlü adımlar atan bir ülke konumundadır.



Siber Güvenlik Başkanlığımız, devletimizin dijital egemenliğini korumak, kritik altyapılarımızı güvence altına almak ve ulusal siber güvenlik kapasitemizi en üst düzeye çıkarmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.



Kamu kurumlarımızdan özel sektöre, akademiden bireylere kadar tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde; siber tehditlere karşı dirençli, güvenli ve sürdürülebilir bir dijital Türkiye inşa etmek en büyük hedefimizdir.



Yerli ve milli teknolojilerle, tam bağımsız bir siber güvenlik ekosistemi oluşturmak için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız.

BAKAN URALOĞLU TEBRİK ETTİ

Önal'ı tebrik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Siber Güvenlik Başkanlığı görevine atanan Sn. Ümüt Önal'ı tebrik ediyorum.



Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz ile ülkemizin dijital dünyada daha güvenli ve bağımsız ilerleyişi yolunda kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI

Resmi Gazete'de yer alan Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli olan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın merkezi Ankara'da olacak.

Başkanlık tarafından siber güvenlikle ilgili faaliyetlerin koordinasyonu sağlanacak.

Bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütülecek.

Bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Siber güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi için çalışmalar yürütülecek, acil durum ve kriz yönetim planları oluşturulacak, siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferleri gerçekleştirilecek.

Yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesi de hedefler arasında...

135 KİŞİLİK KADRO TAHSİSİ

Yurt içinde başkan tarafından, yurt dışında başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek.

Başkanlığın hizmet birimleri arasında Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yer alacak.

Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

Başkanlığa 135 kişilik kadro tahsis edildi.