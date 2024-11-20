Sibirya'da buzulların içinde kedi yavrusu kalıntısı bulundu

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Buzun içinde geçirdiği onbinlerce yılın ardından bile kedi yavrusunun tüyleri ve bıyıkları, günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş.

"Kılıç Dişli kedi" türüne ait geçmişte fosiller ve kemikler bulunsa da, mumyalaşmış kalıntının arkeoloji tarihinde bir ilk olduğu belirtiliyor.

Kalın boynu ve geniş patileriyle günümüz kedilerinden çok aslana benzerlik gösteren Kılıç Dişli Kedilerin soyu onbinlerce yıl önce tükenmişti.

Mumyanın, bu hayvanların ağız yapısı konusunda uzun süredir devam eden tartışmalara noktayı koyduğu ifade ediliyor.