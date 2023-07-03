Sıcaklıklar artıyor: Mevsim normallerinin üstüne çıkacak Yurt genelinde yaz sıcakları etkisini iyice hissettirmeye başlarken Meteoroloji, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu.

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Türkiye sıcak havanın etkisinde.

Uzun süren yağmurlardan sonra nihayet havalar ısındı.

Bu kez de yüksek sıcaklıklar geliyor...

Bu kapsamda sıcaklık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşacak.

TRT Haber'e konuşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülkenin büyük bölümünde açık bir hava olacağını, bazı bölümlerinde de yüksek sıcaklıkların beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

"Zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."

"Ülkemizin iç ve güney kesimlerinde hava sıcaklıkları 35 derece ve üzerinde seyredecek. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde 40 dereceyi aşacak. Oradaki vatandaşlarımızın özellikle güneş ışığının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."

3 büyükşehirde hava sıcaklıkları

Yeni haftada 3 büyükşehirde de açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Fevzi Burak Tekin şöyle konuştu