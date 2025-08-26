Sıcaklıklar normale dönüyor: MGM fırtına uyarısı yaptı

Türkiye, son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklarla boğuşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 'sıcaklıklar düşecek' dedi.

MGM tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin güney ve doğu kesimleri haricinde sıcaklıklar mevsim normallerine gerileyecek.

GÜNEY VE DOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR ETKİSİNİ KORUYOR

Bu bölgelerde ise, sıcak hava etkisini bir süre daha sürdürecek.

Özellikle güney ve doğu bölgelerde termometreler 35 dereceyi aşarken, bazı noktalarda 40 dereceye yaklaşan değerler dikkat çekiyor.

BİRÇOK BÖLGE SERİNLEMEYE BAŞLAYACAK

MGM'nin verilerine göre, bugün ülke genelinde sıcaklıklar değişkenlik gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu'da 36 ile 40 derece arasında değişen yüksek sıcaklıklar hakimken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 30 ile 35 derece arasında değerler ölçülüyor.

KARADENİZ'DE YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

İstanbul'da sıcaklık 28 derece civarında seyrederken, Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise yer yer sağanak yağışlarla birlikte 20 derece ile 25 derece arasında bir hava bekleniyor.

İç Anadolu'da ise 29 ile 34 derece arasında değişen sıcaklıklar göze çarpıyor.

Ayrıca bazı bölgelerde, gece saatlerinde sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi ve yer yer sis oluşumu öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Öte yandan, MGM'nin haritalarında dikkat çeken bir diğer detay, bazı illerde aşırı sıcaklıkların yanı sıra kuzey ve batı kesimlerde rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmini.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kalacağı belirtiliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLARDA ÖNLEM ALINMALI

Vatandaşların, özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

26 Ağustos Salı:

27 Ağustos Çarşamba:

28 Ağustos Perşembe:

29 Ağustos Cuma:

30 Ağustos Cumartesi: