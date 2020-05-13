Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek

Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek

Sigarada ÖTV oranının yükselmesinin ardından her sigara paketine 2 lira zam gelmesi bekleniyor. Düzenlemeyle, Maliye'nin kasasına yılda 1 milyar lira daha fazla girecek.

Sigaraya karşı verilen topyekün mücadelede yeni bir adım daha atıldı.

Sigara kullanımının azalması için birçok çalışmaya imza atan hükümet, sigara ve bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranlarını yüzde 17,18 oranında yükseltti.

1 PAKET SİGARANIN VERGİSİ 9 LİRA 13 KURUŞ

ÖTV oranının yükselmesinin ardından 20 adet sigaralık bir pakette vergi 7 lira 79 kuruştan, 9 lira 13 kuruşa çıktı.

PAKETLERE NE KADAR ZAM GELECEK

Bu kararın ardından sigara tiryakilerinin endişeli bekleyişi başladı. Öyle ki; sigara paketlerine ne kadar zam geleceği merak konusu oldu.

Yapılan hesaplamalara göre, bir paket sigaranın fiyatı 2 lira zamlanacak.

KASAYA YILDA 1 MİLYAR LİRA

Vergi oranında yapılan düzenlemeyle Maliye, 1 yılda yaklaşık 1 milyar lira daha ek gelir elde edecek.