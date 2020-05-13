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Sigara fiyatlarına ne kadar zam gelecek
Sigarada ÖTV oranının yükselmesinin ardından her sigara paketine 2 lira zam gelmesi bekleniyor. Düzenlemeyle, Maliye'nin kasasına yılda 1 milyar lira daha fazla girecek.
- Haber Merkezi
- 13.05.2020 - 15:59
Sigaraya karşı verilen topyekün mücadelede yeni bir adım daha atıldı.
Sigara kullanımının azalması için birçok çalışmaya imza atan hükümet, sigara ve bazı tütün ürünlerinde ÖTV oranlarını yüzde 17,18 oranında yükseltti.
1 PAKET SİGARANIN VERGİSİ 9 LİRA 13 KURUŞ
ÖTV oranının yükselmesinin ardından 20 adet sigaralık bir pakette vergi 7 lira 79 kuruştan, 9 lira 13 kuruşa çıktı.
PAKETLERE NE KADAR ZAM GELECEK
Bu kararın ardından sigara tiryakilerinin endişeli bekleyişi başladı. Öyle ki; sigara paketlerine ne kadar zam geleceği merak konusu oldu.
Yapılan hesaplamalara göre, bir paket sigaranın fiyatı 2 lira zamlanacak.
KASAYA YILDA 1 MİLYAR LİRA
Vergi oranında yapılan düzenlemeyle Maliye, 1 yılda yaklaşık 1 milyar lira daha ek gelir elde edecek.