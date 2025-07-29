Sigaraya yeni zam: İşte zamlı güncel sigara fiyatları…

Dün JTI Grubu sigara fiyatlarına zam yaparken, bugün bir zam haberi de British American Tobacco (BAT) Grubu'ndan geldi.

EN UCUZ SİGARA 85, EN PAHALISI 100 LİRA OLDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada British American Tobacco (BAT) Grubunun yaptığı zammı duyurdu.

Bu zamla birlikte BAT grubundaki sigaraların yeni fiyatları da belli oldu.

Yapılan zammın ardından BAT Grubunun en ucuz sigara fiyatı 85 liraya çıkarken, en yüksek sigara ise 100 lira oldu.

SİGARAYI BIRAKMANIN YOLLARI

Sigarayı bırakmak için önce net bir karar şart. Gerçekten bırakmak isteyen biri için en büyük güç, irade ve kararlılık. İlk günler zorlayıcı olabilir ama bu süreci atlatmak için sigara içilen ortam ve alışkanlıklardan uzak durmak önemli.

Sigarayı tetikleyen rutinleri (örneğin kahveyle birlikte içmek, mola sırasında yakmak) değiştirmek gerekir. Bu anların yerine yeni alışkanlıklar koymak – su içmek, kısa yürüyüş yapmak ya da sakız çiğnemek gibi – yoksunluk hissini bastırır.

Sigara içme isteği geldiğinde bu hissin 3-5 dakika sürdüğünü unutmamak gerek. O anı atlatmak çoğu zaman yeterlidir. Gün geçtikçe krizler azalır. En kritik dönem ilk 72 saattir; bunu atlatan biri bırakma yolunda büyük bir eşiği geçmiş olur.

Son olarak: "Bir tane içsem bir şey olmaz" düşüncesi en büyük tuzaktır. Baştan bir daha başlamamak üzere bırakmak gerekir.