Sigaraya zam mı geldi? 17 Ekim 2022 Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi? 17 Ekim 2022 Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara kullanan vatandaşlar, üst üste yapılan zamlardan sonra "Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorularını araştırıyor.

Sigara insan sağlığı için oldukça zararlı bir madde. Ancak milyonlarca insan bağımlısı olduğu sigaradan vazgeçemiyor.

Bu kadar insanın sigaraya bağımlılığı her geçen gün artarken, sigaraya ödenen ücretler de her geçen gün artıyor.

Sigara tiryakilerini en çok üzen haberlerden biri ise zamlar oluyor. Özellikle son zamanlarda üst üste yapılan sigara zamları tiryakileri sarstı.

Bunun üzerine sigara içen vatandaşlar “Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Sigaraya zam geldi mi?

Sigaraya 2 TL zam yapıldı. 2022 yılı içerisinde son olarak Temmuz ayında aynı anda sigara fiyatlarına zam yapılmıştı. 16 Ekim yani dün yapılan zamla sigara fiyatlarına 6. kez zam gelmiş oldu.

Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL'den 29,5 TL'ye yükselirken, en yüksek sigara fiyatı 48 TL'yi gördü.