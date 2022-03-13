Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları...

Sosyal medyada paylaşılan "zamlı sigara fiyatları" sonrası sigaraya zam mı geldi, kaç TL gibi sorular tütün kullanıcılarının gündemine geldi. Peki 13 Mart sigaraya zam geldi mi? İşte yeni fiyatlar...

Sosyal medyada çıkan zam haberlerinin ardından sigara fiyatları ne kadar, kaç TL sorusu merak ediliyor.

Sigara tüketicileri, sigaraların yeni fiyatlarını araştırıyor.

Türkiye Tekel Bayiciler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, twitter hesabından yaptığı paylaşımda zam beklediklerini duyurmuştu.

Açıklamanın ardından kısa bir süre içerisinde Philip Morris grubu sigaraların zamlı fiyatları dolaşıma girdi.

Sigara kullanıcıları, 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel fiyatlar...

"SİGARAYA ZAM GELDİ" İDDİASI

Philip Morris grubu sigaralarına 2 lira zam yaptı. Son zamlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 23,5 liraya yükseldi.

Sosyal medyada çok sayıda insan yeni fiyat listesini paylaşsa da henüz firma kesin bir açıklama yapmadı.

PHILIP MORRIS YENİ FİYATLAR 2022

Marl ED: 25.00 TL

Marl To: 26.00 TL

Marl: 27.00 TL

Parl: 27.50 TL

Parl MID: 26.50 TL

Mur: 25.00 TL

Chst: 23.50 TL

Lrk: 24.00

LM: 23,50