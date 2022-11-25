Sigorta başlangıç tarihi E-DEVLET! Sigorta giriş yılı nasıl öğrenilir? SGK girişim ne zaman yapıldı?

Sigorta başlangıç tarihi E-DEVLET! Sigorta giriş yılı nasıl öğrenilir? SGK girişim ne zaman yapıldı?

Özellikle EYT ile birlikte iyice merak konusu olan sigorta başlangıç tarihi nasıl ve nereden öğrenilir araştırılıyor. Peki sigorta giriş yılı nasıl sorgulanır? İşte sorgulama detayları...

Sigorta giriş yılı, emeklilik için bir kıstas olduğundan milyonlarca çalışan için hayati öneme sahiptir.

"Sigorta girişim ne zaman yapıldı" sorusu ile EYT'li olup olamayacağını da sorgulayan vatandaşlar, 1999 öncesi girişli ise yasadan faydalanabilecek.

Sigorta girişi, işe başlanılan ilk tarihtir. İşe ilk girdiğiniz yıl baz alınarak emekliliğiniz hesaplanır.

Sigorta giriş yılı nasıl öğrenilir? Sigorta girişim ne zaman yapıldı? gibi sorular için e-Devlet'ten faydalanabilirsiniz. İşe girme tarihiniz ya da sigorta başlangıç tarihinizi e-Devlet sistemini kullanarak öğrenebilirsiniz.

Peki e-Devlet sigorta giriş yılı nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Sigorta giriş yılı nasıl öğrenilir?

.e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Kurumlar bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) seçilir.

Ardından 4A Hizmet Dökümü üzerinde yer alan "Dönem / Ay" bölümünün altında yazan tarih işe başladığınız tarihtir.

En alta inerek ilk sigorta girişinizi kontrol edebilirsiniz.