DHA
Akıllara durgunluk veren olay, Siirt’in Kooperatif Mahallesi’nde bulunan Uzun Parkı'nda yaşandı.
Dün akşam saatlerinde parka gelen üç çocuk, oturdukları bank ve masayı ateşe vererek kundakladı.
Üstelik çocuklar, bu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çocukları tespit ederek haklarında işlem başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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