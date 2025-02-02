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Siirt’te parkta vandalizm: Bank ve masayı ateşe verdiler

Siirt’te parkta vandalizm: Bank ve masayı ateşe verdiler Siirt’te dün akşam saatlerinde parka gelen üç çocuk, bir süre oturdukları bank ve masayı ateşe vererek kundakladıktan sonra bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.