Siirt'te polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen teröristin İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

2016 yılında Siirt'in Barış Mahallesi'ndeki Şehit Selim Terzioğlu Polis Lojmanları'na, hain teröristler tarafından roketatarlı saldırı gerçekleşmişti.

Roketatarların kullanılmayan boş bir binanın balkonuna isabet etmesiyle saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

FAİLİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı düzenleyen teröristin F.Ş.E. isimli terörist olduğunu ve kente geldiğini tespit edildi.

Yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F.Ş.E., TEM Şube Müdürlüğü'yle koordineli şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.

Haberi ise İçişleri Bakalığı duyurdu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Yakalanan teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor.

Terörist, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine sevk edilecek.