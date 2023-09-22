Silahlarını bırakan Ermeniler için af öngörülüyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af planladıklarını belirterek, "Bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz" dedi.

İHA

Ermenistan'ın Karabağ'daki provokasyonları ve gizli faaliyetleri sonrası sabrı taşan Azerbaycan, 'Antiterör' adını verdiği operasyonu başlattı.

Bu operasyon karşısında ise Ermeniler sadece "bir" gün dayanabildi ve ateşkes anlaşması imzalandı.

Azerbaycan yaptığı bu operasyonla birçok bölgeyi eli silahlı Ermeniler'den de kurtarmış oldu.

Operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından ise silahlarını bırakan Ermenilere yönelik bir adım geldi.

Ermeniler için af planlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev Reuters'a yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af planladıklarını ifade etti.

Af, eski askerleri ve savaşçıları da kapsayabilir

Eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirten Hacıyev, “Bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz.

Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz.

Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Karabağ Ermenilerinin haklarına saygı gösterilecek

Azerbaycan'a entegrasyonda Karabağ Ermenilerinin haklarına saygı gösterileceğini vurgulayan Hacıyev, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin insani yardım talep ettiğini ve bunun üzerine bölgeye cuma günü üç tır insani yardım malzemesi gönderileceğini belirtti.

Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ Ermenilerinin barışçıl bir şekilde entegrasyonunu istediğinin altını çizdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)