Şile Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul güne dikkat çeken bir operasyonla başladı. CHP'li belediyelerde tespit edilen rüşvet ve yolsuzluk çarpına yönelik son operasyon, Şile Belediyesi'ne düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca geçtiğimiz aylarda, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Bu sabah saatlerinde ise Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon geldi. BİLGİ VE BELGELER SONUCUNDA YENİ OPERASYON İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 23 KİŞİYE GÖZALTI Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

