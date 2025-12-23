Ticaret Bakanlığı duyurdu: Havayolu Gümrük Beyanı Sistemi dijitalleşiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde kamu ve özel sektör paydaşları arasında etkin, güvenli ve kesintisiz elektronik bilgi alışverişinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi çerçevesinde hazırlanan ve sistemin hukuki altyapısını oluşturan 2025/13 sayılı Genelge'nin, 2 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği duyuruldu.

"GÜMRÜK BEYAN SÜREÇLERİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANACAKTIR"

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes Havalimanlarında pilot olarak uygulanmakta olan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacaktır. Böylece havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük beyan süreçlerinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacaktır.

"RİSK ANALİZİ, İZLEME VE DENETİM KAPASİTESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRILMAKTADIR"

Sistem sayesinde; Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin kağıtsız ortamda gümrük idaresine sunulması, manuel işlem yükünün azaltılması, veri güvenliğinin güçlendirilmesi, veri temelli karar alma mekanizmalarının etkinleştirilmesi sağlanmakta; idari açıdan ise risk analizi, izleme ve denetim kapasitesi önemli ölçüde artırılmaktadır.



Bu çerçevede taşıyıcılar ve ilgili tüm paydaşlar için öngörülebilir, hızlı ve kolay bir gümrük süreci tesis edilmektedir.

"HIZLI VE GÜVENLİ ÇÖZÜMLER ÜRETEN UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"