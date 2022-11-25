SİLİNDİ! Faizsiz KYK borcu sorgulama: KYK borcum ne kadara düştü?

Bakan Kasapoğlu, KYK geri ödemelerinde faizlerin silindiğini açıkladı. KYK borcu olanlar, faizsiz miktarı merak ediyor. Peki faizsiz KYK borcu nasıl öğrenilir? KYK borcum kaç TL düştü?

KYK öğrenim kredisinden faydalanan milyonlarca vatandaş, faizlerin silinmesi için bekliyordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.

Ana para borcunu öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Faizsiz KYK borcum ne kadar, kaç TL silindi gibi sorular merak ediliyor.

Peki KYK borçları silindi mi? Faizsiz KYK borcum ne kadar? İşte e-Devlet ana para borç öğrenme ekranı...

KYK faizleri silindi mi? KYK faizsiz ödeme sorgulama

KYk borçlarında faizlerin silinmesi için çalışmalar tamamlandı. Borçların hesaplanması halinde toplam ödenecek tutarlar belli oldu.

Kasapoğlu, "An itibarıyla da e-devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler." ifadelerini kullandı.

KYK kredi borcu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.