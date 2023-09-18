Silivri'de fabrikada yangın çıktı! İşçiler tahliye edildi Bölgede bulunan plastik fabrikasında yangın paniğinin yaşanmasıyla işçiler tahliye edilmeye başlandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Silivri ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Bölgede bulunan bir plastik fabrikasının yakınındaki otlarda yangın başladı.

Alevler kısa sürede fabrikaya sıçrayınca yangın büyüdü. Yangın nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar devam ederken fabrikadaki işçiler de tahliye edildi.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Malzemeler dışarı çıkarıldı

Fabrika içinde tutuşması muhtemel malzemeler işçiler tarafından dışarı çıkarılmak istenirken, içerisi de yoğun bir duman tabakasıyla kaplandı.