Silivri'de yolsuzluk kavgası: Enver Aysever, İmamoğlu'nun elini sıkmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de kaos bitmiyor...

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP, daha sonraki süreçte Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen operasyonun ardından başarı ivmesini sürdüremedi.

ENVER AYSEVER TUTUKLANDI

Süreç bu şekilde devam ederken Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yaşanan bir olay, gündemin konuşulanları arasına girdi.

Gazeteci Enver Aysever, geçtiğimiz hafta hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Marmara Cezaevi'ne nakledilen Aysever'le ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.

'GEÇMİŞ OLSUN' DEMEK İÇİN ELİNİ UZATTI

Sabah'tan Mahmut Övür'ün haberine göre CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevine yeni gelen gazeteci Enver Aysever'le konuştu.

Bu isimler Aysever'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, o sırada İmamoğlu'nun araya girdiği öne sürüldü.

"HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM BEN"

Tokalaşmak için elini uzatan İmamoğlu'nun elinin havada kaldığı ve Aysever'in rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan İmamoğlu'na "Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam." dediği belirtildi.

"NE BİÇİM KONUŞUYORSUN LAN"

Aysever'in bu cevabına sinirlenen İmamoğlu'nun "Ne biçim konuşuyorsun lan?" dediği, Aysever'in de aynı tonda "O biçim konuşuyorum lan." sözlerini kullandığı ifade edildi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Daha sonra İmamoğlu ve Aysever arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.