Silvan Sulama Tüneli’nde kazı başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı

Haber Merkezi

Türkiye dev bir proje daha kazanıyor...

Türkiye’nin sulama alanında en büyük tüneli olacak Silvan Sulama Tüneli’nde kazı çalışmaları bugün başladı.

DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR VERDİ

Törene canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip açıklamalarında dikkat çeken mesajlar verdi.

"TÜRKİYE SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını dile getirdi.

"TEDBİR ALMAZSAK SIKINTI YAŞARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli tedbirleri almazsak sıkıntı yaşarız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir." dedi.

"HİZMETLERİ İÇİN MEVLA ONDAN RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Diyarbakırlılar, sevgili Batmanlılar, değerli misafirler, kıymetli dostlarım, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında, aramızdan ayrılışının 32. yıl dönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Merhum Özal, ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakmıştır. Rahmetli Özal, devrinin çok ötesinde politikalarla Türkiye'ye yeni bir ufuk çizmekle kalmamış, milli iradenin yılmaz bir savunucusu olmuştur. Ülkemizin dışa açılma sürecinde ekonomiden hak ve özgürlüklere birçok alanda attığı vizyoner adımlarla Türkiye'nin bugünlere gelmesinde önemli pay sahibi bir siyasetçi olarak ismini milletimizin kalbine yazdırmıştır. Kendisini bir kez daha minnetle, özlemle anıyor; ülkemize, milletimize ve demokrasimize yaptığı hizmetler için Mevla ondan razı olsun diyorum.

"BÜYÜK SIKINTILARLA KARŞILAŞABİLİRİZ"

Bugün son derece önemli ve tarihi nitelikte bir projenin ilk adımı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz su; hayatın, üretimin, medeniyetin, enerjinin membaıdır. Su yoksa bereket yoktur, yeşil yoktur, hayat yoktur. Daha önce petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların, önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Ancak son yüzyılda iklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar da giderek artıyor. Dikkat ederseniz kuraklıklara, sellere, orman yangınlarına artık daha sık şahit olmaya başladık. İşte son olarak geçen hafta ülkemizde birçok ilimizi olumsuz etkileyen bir zirai don hadisesi yaşadık. Bilim insanları bizi gelecekte çok daha zor günlerin beklediğini söylüyor. Şu gerçeğin hepimiz gayet farkındayız: Türkiye su zengini bir ülke değildir. Tam aksine, su stresi çeken bir ülkeyiz. Gerekli tedbirleri almaz, şimdiden harekete geçmezsek Allah muhafaza, çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.

"CUMHURİYET TARİHİNDE YAPILANLARIN 3 KATI KADAR BARAJ YAPTIK"

Son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdik. Su alanında günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10.663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. 1298 adet barajımızda toplam 50 milyar metreküp su depoladık. Böylece depolanan su miktarını 184 milyar metreküpe çıkardık. 1820 sulama tesisini hizmete aldık. Sulamaya açtığımız yaklaşık 24 milyon dekar alan ile sulanan tarım alanını 72 milyon dekara ulaştırdık. Sulamaya açılan alanlardan yılda yaklaşık 250 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. Yerli ve temiz enerji kaynağı olarak 631 hidroelektrik santralini hizmete aldık. Bunlar sayesinde 45 milyar kilovatsaatlik üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaate çıkardık. 81 ilimizin tamamının menba kalitesinde suya erişimi için 342 içme suyu ve 24 atık su tesisini tamamladık. Böylelikle 41 milyon vatandaşımıza yıllık 3,4 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik.

"GAP, CUMHURİYETİMİZİN EN GÜÇLÜ KALKINMA HAMLESİDİR"

Güneydoğu Anadolu Projesi, kısa adıyla GAP, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız. GAP ayrıca toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak. GAP'ta 2002 yılına kadar yaklaşık 200 bin hektar arazi sulanırken, hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde sulanan alan 674 bin hektara yükseldi. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı, Kralkızı-Dicle Ana Kanalı, Suruç Tüneli gibi devasa eserleri hamdolsun son 23 yılda hizmete verdik. GAP bünyesindeki bir diğer önemli projemiz ise Silvan Projesi'dir. Bu projede Silvan Barajı'ndan alınacak su, Silvan ve Babakaya tünelleriyle 98 kilometre uzunluğundaki Cazibe Ana Kanalı'na aktarılacaktır.

"EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR LİRA KATKI YAPACAKTIR"

İnşa edilecek sulama ve depolama tesisleriyle toplamda 2,3 milyon dekar alan sulanacaktır. Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisi ile birlikte toplam 31 adet eser bulunuyor. Bunlardan Ambar, Kuruçay, Başlar ve Pamukçay barajları tamamlandı. Silvan, Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar barajlarında ise çalışmalar devam ediyor. Silvan Projesi'nin bileşenleri bittiğinde bölge, ürün çeşitliliği ve verimin artmasıyla Çukurova'ya rakip olacaktır. Malumunuz, şu an proje sahasında kuru tarım yapılmakta. Yani ağırlıklı olarak buğday, arpa ve mercimek ekiliyor. Bölgenin sulamaya açılmasıyla hububat, pamuk, mısır, sebze, ayçiçeği gibi yeni mahsullerle ürün yelpazesi genişleyecek. Toplam 255 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi ile 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silvan Barajı, ara depolamaları ile sulama tesislerinin hayata geçirilmesi 305 bin kişiye iş imkanı ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı yapacaktır.

"SİLVAN TÜNELİ, BU COĞRAFYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK ÇOK KRİTİK BİR TESİSTİR"

Silvan Projesi'nin ana bileşenlerinden Silvan Tüneli'nde kazı çalışmalarına bugün başlıyoruz. 12 milyar lira yatırım bedeli olan Silvan Tüneli, bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesistir. Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir. Şunun da bilinmesini isterim: Tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kâfidir. Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına şikayet eden zavallı bir zihniyet var. Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan özgüven sahibi bir iktidar ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta gırtlaklarına kadar gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekarlık bataklığında debelenen çürümüş, kokuşmuş bir yapı var. Açgözlülüklerinin esiri olmuş bu muhterisler güruhunu muhatap almamaya sabırla devam ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz.

GAP'IN EN ÖNEMLİ ETAPLARINDAN

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Projesi, Dicle Havzası’nda yer alıyor.

255 milyar TL’ye mal olması planlanan Silvan Projesi ile Diyarbakır ili Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 1 milyon 689 bin 950 dekarı cazibe, 660 bin 630 dekarı pompaj olmak üzere toplam 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın sulanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Silvan Projesi 8 adedi baraj, 23 adet sulama tesisi olmak üzere toplam 31 adet bileşenden oluşuyor.

Proje tüm bileşenleriyle tamamlandığında ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlaması hedefleniyor.

2 BİN 500 TONLUK DEV TÜNEL DELME MAKİNESİ

Silvan Projesi’nin ana su kaynağı konumundaki Silvan Barajı, Atatürk Barajı’ndan sonra ülkemizin en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyor.

Silvan Barajı’nda depolanacak 7 milyar metreküp su projenin kilit ünitelerinden biri olan Silvan Tüneli sayesinde tarım arazilerine iletilecek.

13 bin 236 metre uzunluğundaki Silvan Tüneli 10 metrelik iç, 11,20 metrelik dış çapa sahip olacak.

Bu dev tünel 120 metre uzunluğa ve 2 bin 500 ton ağırlığa sahip devasa bir tünel delme makinesiyle (TDM) açılacak.

ÇAPI 4 KATLI BİR BİNAYA EŞİT OLACAK

Silvan Sulama Tüneli tamamlandığında tünelin bitmiş çapı yaklaşık 4 katlı bir binaya eşit olacak.

11,7 milyar TL’ye mal olacak bu dev tünel saniyede 212 metreküp suyu Silvan Projesi sulama sahalarına iletecek.

Silvan Sulama Tüneli’nin debisi ülkemizin en hızlı akan nehri Çoruh’un ortalama debisinden (192 metreküp) 20 metreküp daha fazla.