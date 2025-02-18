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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terörü inlerinde yok ediyor..

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenledikleri başarılı operasyonlar ile teröristlere göz açtırmazken, başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

"MÜCADELE DEVAM EDECEK!"