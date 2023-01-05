Sinan Ateş cinayetinde 2 polis tutuklandı

Ankara'da cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 2'si özel harekat polisi 4 kişinin daha tutuklanmasıyla 10' yükseldi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı.

4 kişi daha tutuklandı

Devam eden süreçte bugün emniyetteki işlemleri biten 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakim karşısına çıkan 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

Böylece cinayet soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.













