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- Sinan Ateş cinayetinde 2 polis tutuklandı
Sinan Ateş cinayetinde 2 polis tutuklandı
Ankara'da cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 2'si özel harekat polisi 4 kişinin daha tutuklanmasıyla 10' yükseldi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2023 - 20:25
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı.
4 kişi daha tutuklandı
Devam eden süreçte bugün emniyetteki işlemleri biten 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakim karşısına çıkan 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı.
Böylece cinayet soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.