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    Sinan Ateş cinayetinde 2 polis tutuklandı

    Ankara'da cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 2'si özel harekat polisi 4 kişinin daha tutuklanmasıyla 10' yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 20:25
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    Sinan Ateş cinayetinde 2 polis tutuklandı

    Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

    Yürütülen çalışmalar kapsamında 6 kişi tutuklanmıştı.

    4 kişi daha tutuklandı

    Devam eden süreçte bugün emniyetteki işlemleri biten 4 kişi daha adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi hakim karşısına çıkan 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

    Böylece cinayet soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

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