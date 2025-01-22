Sinan Ateş davasında takipsizlik kararı

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili dava, Ekim 2024'te karara bağlanmıştı.

Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Suikasta ilişkin 2. soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

İKİNCİ SORUŞTURMADAN TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Gelişmeyi paylaşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından "Kamuoyuna duyurulur: Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı. Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü." ifadelerine yer verdi.