Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i makamında kabul etti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesi başladı.

22 kişinin yargılanacağı Sinan Ateş cinayeti davası 1 Temmuz'da

Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, "İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım." diyerek tepki göstermişti.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.